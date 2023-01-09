大甲警分局日南派出所員警，日前於夜間巡邏時，發現兩名幼童於大甲區中山路二段與幼二路口無助徘徊，警方上前關懷，男童戒心強烈不願回答問題？警方只好將兩名孩童帶返派出所內安撫，經員警細心的陪伴下，順利協助兄妹倆重返家人懷抱。

大甲區寒夜中2位走失的小兄妹無助徘徊路口，暖警助重返母親溫馨懷抱。(警方提供)

警方指出，日南所副所長蕭旭東及警員傅芸菲，日前巡邏行經台中市大甲區中山路二段與幼二路口，統一超商前時發現兩名衣著單薄的孩童，於超商門口東張西望徘徊，身旁卻不見大人陪伴；因當時天氣不佳，下著濛濛細雨，十分寒冷。

員警見狀立即下車關心，起初詢問兩名孩童去向，男童的戒心強烈，不願回答問題？為人父的蕭副所長立即展現父愛，循循善誘以溫和語氣慢慢引導孩童，才讓年僅8、9歲的兄妹倆逐漸卸下心房，聲稱是趁媽媽不注意時，想帶著妹妹到超商逛逛。

警方表示，因當下無法清楚說明相關身分資料，員警也擔心孩童失溫餓肚子，先將孩童載返派出所休息。返回派出所後，警員傅芸菲再以暖心鍋物替兄妹倆去寒，並安撫其緊張情緒，細心陪伴孩童，於兄妹倆的童言童語中找尋協助返家的機會。

大甲區寒夜中2位走失的小兄妹無助徘徊路口，暖警助重返母親溫馨懷抱。(警方提供)

警方經過一番努力，終於聯繫上兄妹倆的母親，孩童母親著急趕赴派出所，兄妹倆見到母親，終於露出開心的笑容，向警察姐姐道謝，母親到場後也非常感激警察協助。

大甲警分局長吳燕山表示，家長平常應建立孩童自我保護意識，另平時應教育孩童走失後應往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也請大眾如遇到疑似走失兒童時，可撥打110請警方協助，讓員警能在最短時間內將兒童送返家。