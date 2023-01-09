桃園市龍潭區三坑抽水站因幹管爆管釀南桃園逾33萬戶大停水，9日7時復水達99％，市長張善政認為這次臨時和水公司的搭配「差強人意」，再度提到「資訊落差」，未來要建立斷水的標準作業流程，讓每件事按部就班，避免時效上的誤差。他也提到昨晚已送水逾30車次，還是有市民沒水，已請消防隊持續支援送水，經濟部長王美花和他通電話也允諾「從優、從速」補償受災戶，萬一不順利市府也會介入幫忙。

張善政說，台水給的資料已達99％復水，但顯然還有市民沒有水，消防隊從昨天到晚上已經送了30幾車次的水，他已請消防隊繼續支援水車送水作業，窗口是最貼近在地的里長，如果有居民沒有水，里長可以通報，消防隊會持續送水服務。

張善政也提到，昨傍晚有跟經濟部長王美花通過電話，王美花除表達歉意，也強調會責成台水，在受災戶的賠償上「從優、從速」，明下午台水公司會跟當地11戶受災居民開會，市政府社會局和龍潭地區的議員如徐玉樹等都會參加，如果過程遇到瓶頸，市府會隨時介入幫忙。

張善政也提到，昨天有赴平鎮淨水場了解，除了趕快把供水恢復正常，首要工作就是要跟水公司建立互相搭配的SOP，他直言，這次市府和水公司間搭配是臨時的，市府覺得什麼事情需要趕快做就來做，這次表現差強人意，有改進空間，像是水公司資訊不夠即時等，因此要未雨綢繆，在重要事件如突然大規模斷水，雙方要有作業的標準流程，讓每件事情按部就班，就不會有時效上的誤差。

經發局長張誠進一步解釋，仍有部分市民沒有水的原因是因為斷水超過24小時，管線裡面有空氣進入，導致自來水無法通過，水公司目前正用壓力表看哪邊受阻、民眾反映哪邊沒有水，要採人工方式把有氣擋住水的地方一個個鬆開，強調是人工作業，會需要花一點時間，經發局會持續擔任溝通橋梁，有任何需要協助的地方，民眾可向經發局反映。