因應寒假以及農曆春節後的台北國際書展主題國「波蘭」，新北市立圖書館特別推出「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動，透過主題書展以及音樂、科學、文化旅遊等多樣化的體驗課程，讓民眾深入波蘭文化以及聞名世界的重要人物，也充實孩童的假期。

「鋼琴詩人」蕭邦、發現放射線成為首位獲諾貝爾獎的女性科學家居禮夫人、現代天文學之父哥白尼以及「兒童人權之父」柯札克都是波蘭聞名世界的重要人物。2023台北國際書展主題國為波蘭，不論在歷史文化、世界遺產都是東歐之最，新北市立圖書館因此結合國際書展，推出一系列「打開波蘭」主題閱讀活動。

「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動，1月20日起至2月10日止於全市各區分館同步展開，除了波蘭相關主題書展，還有各式充滿波蘭特色的閱讀體驗活動，並且搭配學習護照，帶親子體驗來自不同國度的閱讀風貌，完成指定閱讀任務，還可以參加抽獎。

活動即日起免費開放報名，持有新北市借閱證的國小學童只要完成閱讀學習護照同時借閱5本書，還可以參加「學習護照加碼抽」活動，有機會可以獲得超輕量護脊書包、LED觸控檯燈等開學好禮，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。