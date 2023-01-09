喜歡招財小物的民眾可留意，第一銀行準備「小粉獅開運福米」及「鴻兔大展發財錢母」，事前選定吉日吉時，先放入一銀金庫，或是到「金山財神廟」過爐加持，民眾只要到一銀分行洽辦業務，就可以帶回家，但數量有限，送完為止。

一銀準備「小粉獅開運福米」及「鴻兔大展發財錢母」，要贈送客戶。（圖／一銀提供）

一銀表示，金庫加持過的開運福米深獲民眾喜愛，今年再特製限量5萬份的「小粉獅開運福米」，嚴選臺灣在地孕育的臺東縣關山米，外觀以廣受客戶喜愛的一銀「小粉獅」及家族成員，搭配應景圖騰，象徵事事如意，福到財到好運到。

一銀表示，接著選定吉日吉時，將「小粉獅開運福米」先放入一銀金庫加持，再透過同仁的祈願祝福，將「小粉獅開運福米」送到客戶手中，客戶帶回家可放在家中財位或辦公桌；另外可將「小粉獅開運福米」放進家中的米缸摻一摻，每天取出一點開運福米與自家米飯一起烹煮食用。

從今（9）日至1月31日間，只要是一銀存戶或新往來客戶，申辦數位化服務(例如：臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP)、完成行動支付(例如：台灣Pay)綁定，且加入一銀Line官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務(例如：申辦信用卡/申購黃金存摺/基金/e-First智能理財/外匯/開立iLEO數位存款帳戶等)，即可將「小粉獅開運福米」帶回家。

一銀表示，限量2.5萬份的「鴻兔大展發財錢母」已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，讓您兔年正財、偏財攏贏。