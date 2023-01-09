英國哈利王子（Prince Harry）近期為了宣傳回憶錄《備胎》（Spare），不僅上遍各大英美電視節目進行專訪，公開皇室黑暗內幕，還在書中自爆「人生的第一次」是在草皮上，甚至清楚說明讓他「登大人」的女性有哪些嗜好，讓媒體及網友們很快就聯想到，他口中的女子疑似是曾被拍到與他熱情擁吻的前模特兒蘇珊娜哈維（Suzannah Harvey），立即引起外界熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，哈利王子在回憶錄中自爆17歲還在就讀伊頓公學時，在一場聖誕舞會中煞到一名大他6歲、身材火辣又喜愛騎馬的女子，那名女子不但主動向他搭訕一起跳舞，他們還一起喝了香檳（當時哈利尚未成年就飲酒），接著兩人就在微醺的氣氛下，於威爾特郡（Wiltshire）響骨酒館（Rattlebone Inn）後面的草地上打起了「野戰」，當時對方甚至把他當成「年輕種馬」，在發生關係的過程中，不斷拍打著他的屁股，讓哈利至今仍印象深刻。

而消息一出後，全球媒體及網友們開始瘋狂搜尋奪走王子初夜的女子到底是誰，剛開始眾人以為是英國超模伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），但她立即出面否認，表示自己沒有犯罪，因此絕對不是她。後來有不少人循線找到該名女子疑似是前模特兒蘇珊娜哈薇（Suzannah Harvey）。

蘇珊娜哈薇曾在2002年接受採訪時，提到自己曾與哈利有過一段情，而且當時哈利尚未成年，卻向成年男性一樣對她相當狂野，直曝「他摟住我的腰，把我拉過去」、「我們的接吻充滿激情，我的嘴都麻了」，她甚至還表示，哈利非常喜愛她性感的胴體；另外，她也剛好大哈利6歲並熱愛騎馬。對此，媒體也再次求證蘇珊娜哈薇，但她拒絕回應，讓不少人認定幫王子「破處」的女子就是她。