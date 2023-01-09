繼螞蟻集團7日在一份聲明中稱，馬雲將不再是該公司實際控制人，杭州恆生電子8日晚間也公告，馬雲已放棄對該公司的實際控制。此前，馬雲間接控制恆生電子20.72％股份的表決權。

《中國證券報》報導，恆生電子8日晚間發佈公告，控股股東恆生集團上層股權結構發生變動，導致公司實際控制人發生權益變動。本次權益變動後，恆生電子控股股東仍為恆生集團，恆生電子實際控制人將由馬雲變更為無實際控制人。

根據公告，恆生電子於近日收到公司控股股東恆生集團的通知及公司實際控制人馬雲出具的《簡式權益變動報告書》。本次權益變動前，馬雲間接控制恆生電子20.72％股份的表決權，為恆生電子實際控制人。

公告稱，馬雲及相關方7日分別相應簽署《一致行動協議終止協議》、《關於杭州雲鉑投資諮詢有限公司之股權轉讓協議》、《杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）入夥及退夥協議》及《承諾函》等文件。此舉宣告馬雲正式退出對恆生電子的實際控制。

報導稱，本次權益變動不涉及恆生集團持有恆生電子的股份數量和持股比例變化，本次權益變動後，恆生電子控股股東仍為恆生集團。本次權益變動後，因不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制恆生集團母公司螞蟻集團的情形，恆生電子的實際控制人也將由馬雲變更為無實際控制人。

根據恆生電子公告，該公司是大陸領先的金融科技產品與服務提供商，聚焦金融行業，主要面向證券、基金、銀行、保險、信託、期貨、私募、金融基礎等行業客戶提供一站式金融科技解決方案。