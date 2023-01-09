鄭宗琳表示，葉德馨因這次九合一選舉，幫無黨籍的縣長候選人葉竹林站台，並在群組中公開幫葉攻擊黨提名候選人，遭黃國榮黨部提報中央撤銷黨籍處分。（張茂雄攝）

澎湖八百壯士成員氣憤說，葉德馨找記者作秀、搏版面，把自己弄得好像是被害人一樣，國民黨最好趁此機會「清黨」，如此才會有浴火鳳凰重生的可能。（張茂雄攝）

曾擔任國民黨黃國榮黨部主委長達19年的葉德馨，9日上午在6、7人簇擁下，前往澎湖黃國榮黨部遞交退黨聲明書，葉德馨因這次九合一選舉，幫無黨籍的縣長候選人葉竹林站台，並在群組中公開幫葉攻擊黨提名候選人，遭黃國榮黨部提報中央撤銷黨籍處分，黃國榮黨部主委鄭宗琳說明，國民黨不需要太多人，要的是真正忠貞的黨員。

葉德馨上午帶著一疊退黨聲明書，在6、7位同志的陪同下遞交給鄭宗琳，葉德馨表示，他退黨是被逼的，國民黨此次在縣長、馬公市長的選舉「雙敗」，不見地方黨部有所檢討，卻把矛頭指向他這位沒有黨職的人，他感到相當難過。

鄭宗琳拿出考紀會通過的資料說明，葉竹林在宣布參選的記者會中，葉德馨公開坐在身邊支持，葉總部成立葉德馨致贈好彩頭恭祝他當選，在Line封閉式群組中，葉德馨公開攻擊黨提名候選人，發布不實的新聞內容，許多忠貞的黨員同志在選前反應要處理，但國民黨中央考量選戰方酣，最好冷處理較適當。

鄭宗琳表示，黃國榮黨部因此在去年底12月7日召開支黨部考紀委員會，5票中有3票同意撤銷葉德馨黨籍，12月23日召開委員會，23位出席委員全數同意處分，目前該案已經送交國民黨中央確認。

不過，國民黨澎湖八百壯士成員氣憤向記者透露，葉竹林已經進出國民黨3次，葉德馨還當黃國榮黨部主委19年，如果真的愛這個黨，就不需要退黨找記者作秀、搏版面，把自己弄得好像是被害人一樣，這些老是利用國民黨的人慢走不送，國民黨最好趁此機會「清黨」，如此才會有浴火鳳凰重生的可能。