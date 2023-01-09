台北市長蔣萬安上任兩周，宣布規畫全市106條道路的路平專案。前台北市長柯文哲9日在基隆市政府受訪時說，「這要花時間解釋一下」他指出，他前任的郝龍斌在市長任內花了一筆錢修整道路，因此他任內在這方面的維修預算較少，但近來使用周期到了，因此維修道路的預算就會提升。

蔣萬安日前宣布規畫台北市全市106條路段要進行路平工程，媒體也詢問柯文哲對於蔣上任就推動路平，是否會讓人質疑柯執政期間都沒有針對道路改善。

柯文哲先說，「這要花時間解釋一下」他指出，道路的鋪設有它的使用周期，他說，在他上任前，前台北市長郝龍斌在任期最後兩年有花了一筆錢，將台北市的道路大大整修了一番，因此他8年任內，在維修道路上的預算就比較低。

柯文哲進一步解釋，他在卸任前，台北市府有針對台北市的道路進行一次體檢，發現在歷經8年時間後，許多道路都需要進一步的維修及鋪設，因此他卸任前，修馬路預算有大幅提升。

柯文哲說，他執政期間的台北市政府，都按照實際工程狀況去編預算，所以2023年台北市修馬路、鋪馬路的預算大幅提高，民眾會在台北市看到比較多的鋪馬路工程。

外界認為，由於郝龍斌任內大規模推動路幅8公尺以上道路的路平專案，柯文哲執政8年間，道路鋪設則主要放在8公尺以下鄰里交通改善，蔣萬安上任後就推路平，被視為是「郝規蔣隨」。蔣萬安在日前受訪時也表示，道路平均使用年限約在8年到10年之間，前市長郝龍斌任內執行的路平專案，很多都已達使用年限，需下一輪優化。