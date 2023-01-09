Float game for the lead 🥶 pic.twitter.com/61WxnbsMkd — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 9, 2023

老鷹明星後衛崔楊再次展現他在場上的主宰力！崔楊9日貢獻全場最高30分，外加8助攻、2籃板，其中更是包辦老鷹最後所得8分，帶領老鷹驚險以112比108氣走地主快艇，也送快艇吞下6連敗，快艇最近西區排名一路滑落，現在已經跌到西區第6。

原本打到末節，老鷹還一度落後9分，卻靠崔楊、穆雷、杭特等人火力逐漸追上，打到1分16秒崔楊兩罰俱中總算追平，接著崔楊馬上拋投超前，儘管快艇也靠里歐納德追平，崔楊卻在最後33秒再次投進，然後在最後5.7秒兩罰俱中帶走勝利。

老鷹除了崔楊火力全開，杭特也有20分進帳，穆雷16分、5籃板與4助攻，柯林斯與傑倫強生各有13分，目前老鷹戰績19勝21敗，跟公牛並列東區第9。

里歐納德替快艇貢獻29分、7籃板及4助攻，卻沒辦法挽回頹勢，祖巴茲17分、18籃板，馬可斯莫里斯15分，不過少了保羅喬治助陣，快艇戰力確實有所影響，保羅目前仍因右大腿痠痛連兩戰缺席，接下來只能期望他趕緊痊癒歸隊了。