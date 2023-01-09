雄獅(2731)受惠邊境解封、禁團令解除，2022年12月營收衝近34月高點，使第四季營收齊登近11季高點，全年營收谷底反彈。展望2023年，集團看好營收有望恢復疫情前的50％，營運力拚損平、終結連3虧。法人預期雄獅今年營收有望強彈3倍、營運將轉虧為盈。

雄獅公布2022年12月自結合併營收6.54億元，月增32.11％、年增達近1.92倍，創近34月高點。使第四季合併營收15.49億元，季增達98.2％、年增達近1.67倍，為近11季高點。累計全年合併營收33億元、年增達87.27％，自谷底顯著回升。

雄獅去年第四季營收表現優於投顧法人預期，主要受惠10月中旬邊境解封、禁團令解除，加上國內疫情趨穩，帶動出國旅遊人數持續回升。不過，短期內受國際航班不穩及旅遊業人力短缺影響，整體成長幅度有限。

雄獅日前受邀閉門法說時指出，疫情前2019年第四季～2020年首季團體出境約10.2萬團、入境團數約0.6萬團，2022年第四季～2023年首季團體出境估約1.6萬團、入境0.01萬團，恢復率估約16％及1％，以團位數計算則約19％及2％。

展望2023年，邊境正式解封帶動跨境旅遊需求復甦，雄獅以4大策略布局疫後復甦商機，在國旅需求維持暢旺，配合歐洲、日本、暑期郵輪及日本包機等4大市場動能增溫帶動下，看好營收有望恢復疫情前的50％，全年營運力拚損平、終結連3年虧損。

雄獅發言人賴一青表示，今年春節國旅熱度與往年無異，首季企業獎勵旅遊仍聚焦國旅，預期出境旅遊要到暑假才會出現需求高峰。不過，因通膨及運量等供給尚未恢復疫前水準，且徵才成本增加，預期今年團費恐難有調整空間。

由於首季適逢春節、且連假長達10天，雖然團費較疫情前平均漲約2～3成，但買氣仍相當旺。投顧法人指出，雄獅目前歐洲團銷售率達約95％、日本團平均逾80％、澳洲團亦有50～60％，待後續人力短缺問題解決後，旅遊業將迎來新一波高速復甦期，有助營運轉盈。

不過，受解封概念題材激勵，投顧法人指出雄獅股價已有相當程度反映、甚至超越疫情表現，認為解封後觀光股股價表現將回歸基本面，營運成長力道及潛力左右未來走勢。預期雄獅今年營收將反彈達3倍、營運將轉虧為盈，維持「中立」評等、目標價110元。