前警大校長陳檡文因88會館懲處案提前退休，目前警大為代理校長，行政院希望盡快補派，併同本月高階警察人事一同辦理。傳出考量目前六都最資深的警局長是北市警局長楊源明、規劃讓他升三線四星接校長，但警政署長黃明昭表示此案未定。另方面，首都局長責任重大，牽一髮動全身，而做過台南市警局長的一階警政委員詹永茂也曾被高層考量，一度有望派升。不過相關消息都待最後定案。

楊源明2017年9月21日從警政署主祕升任台中市警局長，2021年7月調台北，直轄市局長的資歷已超過5年。他在北市1年半任內，治安平穩，去年底的國家警光獎，北市更囊括偵查與預防犯罪團體組雙料冠軍， 治軍嚴謹的他，因資經歷完整，去年一度也是署長的熱門人選。

台南方仰寧傳出這次被調回警政署，高雄林炎田則僅到任半年。不過與楊同為47期的一階警政委員詹永茂，從警後曾在警大服務過，對警大行政業務熟悉，也在高層考量中，一度呼聲很高，但上周消息傳出，高層「強力要求」屬意要讓楊源明升校長，惟警政署長表示此案並未確定。

事實上警大校長雖是三線四星、警監特階，肩負培育警官的重任，與警政署長同階，但權力遠不如警政署長，也不比六都警局長、刑事局長，除非「想養老」，通常高階警官爭取警大校長意願不高。近年的警大校長分別是陳檡文、黎文明與刁建生，分別是從新北市、桃園市與台中市警局長升任。