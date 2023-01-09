台南市中西區普濟殿9日公布普濟燈會主題曲「燈籠的亮光」，預計16日點燈儀式同步播放，今年掛出1600盞圓形花燈創11年來最多燈海，主題燈籠16日點燈儀式中亮相，台南市長黃偉哲誇讚是最省錢的台灣10大燈會。
打響名號的普濟燈會邁入第11年，每年點燈後都是遊客拍照打卡景點，曾入選台灣10大燈會，進一步借展到日本，今年將有600顆燈籠參與日本的「台灣祭」活動，裝飾在晴空塔會場。另外還與大陸進行民間交流，寄送50盞燈籠到翔安元威殿，交換對岸的「冬瓜燈」各自展出。
普濟文史研究協會今年打造1600顆燈海，是燈會以來最多盞燈籠，今年主題燈籠由藝術家陳健志創作，直接打造一盞大型花燈，造型為「像兔子的星球」，取名「圓圓融融兔」，尚未完工，將在點燈儀式上亮相曝光。
普濟燈會首次公布燈會主題曲，普濟文史研究協會找來黎明中學校長羅家強填詞，台南女中高2音樂班男學生蘇季寬作曲，完成整首歌曲「燈籠的亮光」。
普濟殿主委王西村表示，11年的燈會從無到有，背後努力十分辛苦，今年的燈籠畫得更美，評審更難抉擇。
黃偉哲表示，普濟花燈入選台灣十大燈會，最難得的是只用了很少的經費，很多燈會經費動輒數千萬，普濟燈會只花了300萬，靠一群志工努力，就打造出台灣在地風格的燈會，更享譽國際。
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