1月15日是前總統李登輝百年冥誕，中華郵政公司今（9）日宣布將於13日發行「李前總統登輝先生百年誕辰紀念郵票小全張」1 張，內含面值28元郵票 1 枚。

中華郵政公司向來有印製元首冥誕紀念郵票的傳統，例如民國75年10月31日是前總統蔣中正百年冥誕、民國98年4月13日是前總統蔣經國先生百歲冥誕，民國104年11月12日是 國父孫中山先生150歲冥誕，都發行紀念郵票、李登輝生於民國12年1月15日，歷任行政院政務委員、台北市長、第7任副總統、第7、8及9任總統，109 年7月30日辭世。中華郵政表示，李登輝百年冥誕郵票以簡潔穩重的畫面呈現，金色色塊象徵李登輝是台灣社會奠定民主的基石與凝聚自由的深刻價值。中華郵政並表示李登輝啟動多項民主改革，讓台灣踏上憲政民主之路。

配合郵票發行，首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批提前於1月11日發售；另製作預銷首日戳小全張封及鐫刻紀念郵戳，於郵票發行當日供售及蓋用，可至全國各地郵局、郵政博物館洽詢或至「中華郵政集郵電子商城」 https://stamp.post.gov.tw訂購。