主持人現場教學客家傳統諺語。(台中市政府提供)

客委會主委江俊龍與現場來賓大合影。(台中市政府提供)

江俊龍、許宏綺與大安區長青學苑舞蹈班成員合影。(台中市政府提供)

台中市政府客家事務委員會與大安區公所合作，在大安區聯合里民活動中心舉辦「112年金兔報喜迎好客」揮毫贈春聯活動，一同推廣及傳承客家文化。客委會主委江俊龍表示，現場特邀請10位書法名家揮毫，為民眾書寫風格獨具的春聯，增添年節喜氣，希望市民都能平平安安過好年。

江俊龍表示，農曆年節將近，客委會與大安區公所合辦揮毫贈春聯，邀請林陳衫懋、趙令熙、洪正義、洪金來、洪金鐘、歐慶龍、林文城、趙坤成、蔡健誠、徐瑜欣等10位書法名家現場揮毫。

江俊龍說，活動現場還邀請大甲河之聲合唱團、大安區長青學苑舞蹈班，及海墘社區土風舞班演出，帶來羊咩咩十八歲、十八姑娘、一枝擔竿、大家來跳舞、十七十八田庄女等精彩的客家音樂及舞蹈表演；祝福大家新年快樂，在2023年都能鴻兔大展、錢兔似錦。

大安區長許宏綺指出，癸卯年新春將至，結合市府客委會推廣傳統民俗文化藝術之美，昨日現場揮毫贈春聯及客家傳統五福符外，更以絹印方式在紅包袋繪製如客家方口獅、桐花、新丁粄等客家元素，讓市民朋友能在體驗手作樂趣的同時，也認識客家傳統節慶文化及重字惜墨的傳統精神。

客委會說，農曆春節期間，市府客委會除在年前與公所合作推出揮毫活動外，年節假期在東勢客家文化園區布有「剪紙藝術、客家春聯暨三行詩競賽作品展」；2月4、5日將在東勢客家文化園區辦理「2023台中東勢新丁粄節」，與台中市社福團體合作公益販賣「掌聲想起 鳳飛飛」紀念專書及「新丁粄木提禮盒」。

2月5日元宵節當日還規畫公益捐血活動，加贈禮物為大安金磚米，行銷大安農特產品，期帶給市民朋友充滿喜慶與歡樂的春節，屆時歡迎市民朋友一起來山城客庄「看大粄、鬥鬧熱！」