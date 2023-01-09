搶攻春節購機商機，台灣三星今日正式引進全新生力軍Galaxy A14 5G，以6.6吋大螢幕、5000萬畫素主鏡頭和5000mAh高電量，搭配萬元不到的親民價格，滿足入門級5G智慧型手機的市場需求。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示：「Galaxy A系列是三星橫跨最廣價格帶的系列機款，滿足從入門、中階、中高階不同消費者的購機期待。」

根據市場調查報告顯示，2022年11月台灣智慧型手機熱銷排行中，即有5支A系列打入前20；且去年9月上市的Galaxy A13 5G至今仍蟬聯萬元以下單機銷售冠軍，『A』級魅力居高不下。不僅如此，截至去年11月，三星於NT$4999到NT$9999台灣手機市場價格帶之銷售量不僅較前年同期成長，占比更直逼五成，期待在Galaxy A14 5G的挹注下，再創市場佳績。

Galaxy A14 5G將推出炫曜黑、流光綠、絢暮紅三色，搭配全新光澤流線美背設計，展現炫目效果，共推出4＋64GB、4＋128GB兩個版本，建議售價分別為NT$6990及NT$7990，預計與全球同步於1月下旬起在全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市。

除此之外，喜逢新機開賣，3月31日前購買Galaxy A14 5G，即贈15W Type C快充通用型旅充頭及YouTube Premium免費試用二個月，暢享影音時光。