中國昨日開放國門，行政院長蘇貞昌今上午召開擴大防疫會議時表示，目前自中國入境台灣的旅客仍有近2成的陽性確診率，基於保護國內珍貴防疫資源，目前台灣並沒有開放中國觀光客來台，並請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形。

指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，老年族群感染數及重症數均增加；官方公佈疫情指標呈低估，推估多地感染率約5-8成，農村及中小城鎮地區疫情上升，預估於本（1）月中下旬達高峰，春運可能使高峰提前來臨，另出境人流大幅增加，亦增加國際間傳播風險。

指揮中心說，有關國內疫情部分，本週疫情雖有稍降，但隨年節將近，國人聚餐以及春節前返國高峰期，預期將維持這一波疫情高峰，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心表示，截至去年年底，家用快篩試劑庫存約有4725.7萬劑，為保護高風險族群，目前將規劃新一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑，另截至本月6日止，地方政府家用快篩試劑庫存量計571萬3365劑，將要求地方政府做好庫存管理。

指揮中心指出，預估農曆春節前兩週自中國入境訂票人數已增至11027～13047人次；此外，自本月1日至7日實施自中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢8222人，陽性1564人（陽性率約為19％）；本月7日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢37人，陽性7人（陽性率約為18.9％）。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94％，第2劑為88.9％，第3劑為75.9％，第4劑施打率則為20.3％，累積施打已超過6559萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌表示，有鑒於中國已於昨（8）日開放國門，將有大批中國遊客擴散至世界各地，雖然我國與部分國家同步對自中國入境旅客採取加強防疫措施，但也請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形，並隨時滾動檢討相關入境管制因應措施。

蘇貞昌強調，農曆春節將至，請指揮中心持續盤整家用快篩試劑庫存，規劃因應春節假期啟動新一輪長者及幼兒免費領取家用快篩試劑。