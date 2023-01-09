肯德基新年獻上「金鑲富貴 起司金沙雞」，酥脆多汁搭金沙鹹香與多種起司的濃郁滋味。（肯德基提供）

迎接兔年，速食店也趁勢推新品與優惠搶客。麥當勞再度端出經典的「金迎招財系列」，看準123、薯來堡台詞深植台灣民眾的心已十年，「金迎招財薯來堡」趁勢回歸；肯德基則獻上「金鑲富貴 起司金沙雞」，以好滋味和金黃配色的開運外觀帶出招財寓意。

麥當勞「金迎招財薯來堡」及「金迎招財福堡」，11日起至2月14日回歸，以金黃薯餅、多汁厚實肉排與招牌黑胡椒醬的豐厚口感，打造多層次美味，期間購買「金迎招財系列套餐」就送「好運紅包袋」；另麥當勞分享盒也將換上「期間限定春節分享盒包裝」並推出新春限定「福氣可頌分享盒」，活動期間購買任一分享盒，加購指定飲品享買一送一；同場加映人氣甜品「紅豆派」，單點35元，歡樂送6入組優惠價只要189元；而人氣早餐「蕈菇滿福系列」則在11日至3月14日復活。

麥當勞也首度攜手「宇宙明星BT21」推出限量「BT21陶瓷餐具三件組」，每組包含「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，12日上午11時起開賣，全台限量7萬組。麥當勞歡樂送也祭出新春限定優惠，自11日至31日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，輸入優惠碼「23Jan」，即可享經典那堤（熱）、經典美式（熱）、金黃地瓜條買1送1（三選一）。

2023喜迎兔年，肯德基開運招財鉅獻「金鑲富貴 起司金沙雞」邀你一同迎接農曆新年，吃炸雞討福氣。肯德基春節限定「金鑲富貴 起司金沙雞」於1月10日至2月20日重磅登場，使用酥脆多汁的咔啦脆雞結合精心獨家熬製的鹹蛋金沙起司雙醬，金黃配色的開運外觀不僅具有招財寓意，每一口更是能吃到真材實料的特選鹹蛋金沙及多重起司，與酥脆多汁的炸雞完美融合，香濃口味豪華升級，微沙又濃郁的奢華口感齒頰留香，挑戰味蕾的全新感受。上市期間購買指定套餐還可獲得一份《 鋼之鍊金術師M 》超限量紅包袋及虛寶卡，數量有限送完為止，新春開運就讓肯德基金雞帶路，滿滿財運擋不住！

肯德基推出限定「金鑲富貴 起司金沙雞」，10日至2月20日 期間在全台門市限時販售，香濃金沙起司醬由特選鹹蛋金沙爆香，搭配切達與帕瑪森等多種起司混合而成，包裹在微辣的咔啦脆雞上，最後以洋香菜點綴，將現炸雞肉的鮮美多汁完美呈現外，一口咬下，感受到金沙鹹香與微沙的多重口感；同場加映「爆漿流金芋泥球」，酥脆的外層選用大甲芋頭，內餡以屏東鹹蛋黃搭配鮮奶油，調製出完美比例的流金奶黃醬。

此外，購買「金鑲富貴 起司金沙雞」指定套餐，即可獲得限量《 鋼之鍊金術師 M 》虛寶卡一張，共有4種卡面，每張皆有機會獲得「SSR 馬斯坦古」、「SR 愛德華」、「SR 阿爾馮斯」或「SR 溫莉」等超人氣角色及豐富好禮；前 5 萬名再加贈《鋼之鍊金術師 M》聯名紅包袋一份共兩款，數量有限送完為止。