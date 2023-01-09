51歲藝人郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近16年，育有2子1女，常在社群分享與尪互動及生活點滴，昨（8）日她在臉書上透露，老公抱怨她衣櫃的衣服太多，使她好奇，若大家被尪詢問後的回應。

嫁入豪門的郁方很用心在小孩及夫妻相處上，昨（8）日她在臉書上透露，老公看了她衣櫃裡的衣服，忍不住好奇問說：「你衣櫃那麼滿，為什麼你還一直買衣服？」讓她沈默一陣子後隨即解釋「因為去年的衣服配不上我今年的氣質」，她同時向粉絲詢問，碰到相同的問題該如何回答。

而郁方的回應讓不少網友讚嘆，「這句話超棒耶！讓老爺只能進、不能退，太高招了」、「這句話真的是生活智多星」、「立馬學起來」、「衣服的數量本來就是要跟氣質、美貌成正比的」，連Kimiko也留言：「這句話請借我。」

郁方曾表示，有看到女生發問：「為什麼男朋友追我的時候，名牌包包衣服送禮毫不手軟，結婚以後拿點家用就臭臉？」，隨後便有高手回覆：「你考完試以後還會看書嗎」，讓她看完直接笑場，直呼果真一語驚醒夢中人。而這次郁方買衣服的回答，似乎可有正當理由依每年氣質不同隨時更新衣物，不用管老公想法。