陳美鳳一連串的演出，彷彿在重現自己的人生。（民視提供）

陳美鳳。（民視提供）

陳美鳳挑戰多元風格。（民視提供）

民視過年節目《民視第一發發發》，舞蹈PK單元邀請到天后陳美鳳帶來「美鳳時代」超級大秀MV，連換6套秀服的她感動表示，這段表演幾乎是把她的「整段人生」帶給觀眾，「我從歌手出發，經過秀場年代歌舞演出，電影以及戲劇成為演員，幾十年美鳳有約主持，我盡力把每一個角色都扮演好」，也希望「陳美鳳」這三個字能感動她自己，更希望可以感動到觀眾，用這個「美鳳時代」MV來感謝觀眾的支持，持續她不段追求進步的人生。她也預告還有一位「神級天后」助陣表演，保證驚喜不斷。

從第一套桃紅色西裝詮釋《美鳳有約》20年的主持人生開啟序幕，演唱〈繁華攏是夢〉，第二套則穿上林薇老師的低胸亮片禮服，演唱扣人心弦的情歌，接著再由歌手周定緯帶來RAP與陳美鳳用超炫切割畫面同框帶來RAP舞蹈。隨即陳美鳳再換上第三套閃亮鑽石頭飾以及連身超短褲秀出大長腿，霸氣造型遮住臉之外，難得帶來動感唱跳舞蹈。

陳美鳳再繼續換上第四套白色洋裝左肩搭配嘻哈風格超大項鍊，低胸直接到肚臍，誠意滿滿的唱重新編曲〈繁華攏是夢〉，接著再由Echo在DJ台上帶來Beat-Box混搭RAP歌頌天后；陳美鳳第六套頭戴羽毛頭飾搭以及緊身白色禮服乘秋千從天而降，一曲〈愛神〉魅力四射讓全場high爆。

一系列演出正面能量滿滿，陳美鳳說除此之外，還有特別練習一段RAP，更是讓她練習超久，整段舞蹈陳美鳳感謝民視給她這個舞台讓她「好好感謝」觀眾。該表演由製作單位特別邀請藍波老師擔任舞蹈統籌，負責創意與編排「美鳳時代」以及30多位崇右科大專業舞者合作。