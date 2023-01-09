執行人員在潘姓老闆經營的日式料理店內查扣酒類。（翻攝畫面）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

日料店老闆積欠18萬酒駕罰單 執行署查扣這物逼還款

在北投經營平價日本料理的潘姓老闆，分別在2014年、2016年酒駕拒測，遭裁罰共18萬，潘男積欠罰鍰遲遲不繳，經過數年，案經北市交通事件裁決所移送執行署士林分署，執行人員調查，潘姓老闆名下沒有現金卻經營日本料理店，遂於1月6日至店內，查扣收銀機內現金1萬1530元，以及潘男收藏的2瓶蘇格登威士忌等酒類，潘自知無法抵賴，乖乖辦妥分期。

57歲潘男2014年2月7日，在北投東華街遭遇警察臨檢，遭警方開出9萬元罰單，經過2年，又再次被警方攔查，這次直接拒絕酒測，遭裁罰9萬，兩次共計18萬，由於2次酒駕罰款均逾期未繳納，案件陸續移送士林分署執行。

士林分署收案後，陸續調查並查扣潘男金融機構的存款，僅扣得數百元至數千元不等，不過，執行人員發現潘男在北投經營一間日本料理店，行政執行官親自帶隊到店內現場執行，當場扣得1萬多元，並將潘男收藏的2瓶威士忌、2瓶清酒以及40幾瓶台灣啤酒查扣，並告知潘若不償還，將擇期將查封的酒類變賣抵債。

士林分署呼籲，積欠酒駕罰款，執行署將強力執行，沒有空窗期也沒有假期，積欠罰單的義務人切勿心存僥倖，以免財產遭查扣執行，甚至遭限制出境、拘提管收而影響自身權益，拖累家人而後悔莫及。

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