自去（2022）年10月國境開放以來，日本一直是國人最想出遊的國度，日本觀光局為了讓台灣民眾更加瞭解疫後日本的變化與全新的日本觀光魅力，邀請人氣藝人元元與如茵，擔任「帶玩小隊長」，並將疫後第一手的訪日心得，透過分享會形式，與現場的觀眾分享，包括香川（小豆島）、佐賀、秋田、福岡、琦玉等網紅景點，如果錯過昨（8）日的分享會，1月14日（六）高雄夢時代購物中心演藝廳還有一場活動，粉絲或欲前往日本旅遊的民眾，請事前報名！

兩人於「再遇日本，心躍旅程」日本旅遊分享會上，分享第一手的旅遊心得，並且透露影片外的小故事，還有元元以及如茵印象深刻，且推薦大家前往的日本景點。

藝人元元、如茵，分享疫後第一手訪日心得。（圖／旅遊經提供）

昨（8）日分享會中，分享了香川的小豆島，如在「寒霞溪」，山頂展望台超好拍，賣店的楓糖蘇打及霜淇淇也私心推薦；或到小豆島橄欖公園尋找稀有的心型葉瓣，可做成書籤，象徵幸福的護身符；或當地還可以免費出租魔法掃帚 騎著魔法掃帚化身為「魔女宅急便」主角，能拍下翱翔天空的照片。由於國人相當喜歡的讚岐烏龍麵，其實讚岐就是香川的舊名，到了香川，當然要來一場烏龍麵製作DIY，可前往中野烏龍麵學校來一場體驗。

日本觀光局邀請帶玩小隊長元元(左一)與如茵(右一)與來場觀眾分享疫後日本的旅遊經驗。圖中著和服者為日本觀光局海外推廣部淺霧琴繪。（圖／旅遊經提供）

元元表示，日本每個地方都有著不同的魅力，疫情前她幾乎每年必去東京，但暌違近三年，她發現東京有很多改變，多了許多令人驚喜的新景點，值得一訪。而福岡的大都會與佐賀的自然，都是她覺得很喜愛，想推薦給台灣民眾的地方。此次去參訪最推薦雲邊寺、天使的散步道、父母之濱等地。其中當搭著纜車前往雲邊寺時，能摸到雲朵的觸感，與聞到雲的味道，讓她印象十分深刻，是她此趟旅程中，第一名的景點。而佐賀則推薦可以去海邊露營，體驗在台灣山中露營不同的樂趣！

藝人元元、如茵，分享疫後第一手訪日心得。（圖／旅遊經提供）

如茵則說，這次的秋田與東京之旅，讓她非常驚豔。疫情前她只去過日本東京，印象中的日本就是逛街，但這次有機會深度旅遊，讓她對日本自然風景之美讚嘆不已，感受疫後不一樣的日本。而秋田除了與知名的秋田犬玩樂外，美食部份推薦秋田小町米與秋田「當地的放山雞」──比內地雞，旅遊部份推薦湯瀨溪谷，另外，秋天最不能錯過前往角館武家屋敷，可坐著人力車賞楓，是一件很chill的旅遊！相關影片公布於活動網頁，讓民眾能與她們一起玩出屬於我的日本。

藝人元元、如茵，分享疫後第一手訪日心得。（圖／旅遊經提供）

藝人元元。（圖／旅遊經提供）

「再遇日本，心躍旅程」日本旅遊分享會 高雄

時間：2023年1月14日（六） 14：00

地點：夢時代購物中心演藝廳（高雄市前鎮區中華五路789號8樓時代會館）

費用：免費入場