立法院本會期13日將休會，美麗島電子報董事長吳子嘉今天表示，這次內閣改組，蘇貞昌「垮定了」，因為民進黨卸任的縣市長要入閣，但蘇太「鴨霸」，沒人想在蘇底下當官，所以這個「敗戰內閣」一定要改組，13日當天晚上一定要總辭。

針對內閣改組議題，吳子嘉今天接受資深媒體人黃光芹節目專訪表示，蘇貞昌做人太差了，沒人要當他的部長，因為都會被他折騰的很難過。現在民進黨內有鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林右昌這些卸任的縣市長要入閣，所以蘇貞昌一定得下台。

他痛批蘇內閣是「敗戰內閣」，九合一選舉選到民進黨輸光光，蘇貞昌卻還賴皮戀棧，甚至急著要送全民6000元現金，就是想拖拉繼續做下去，但蘇內閣的特性就是「鴨霸」，不把人當人，而是當狗看，所以出來一批跟著蘇的狗，弄到把江山送給國民黨。

吳子嘉指控蘇貞昌把民進黨輸光光、賠光光了，居然還想繼續做閣揆，「這種事情只有蘇貞昌做得出來」，他批評蘇還在大談政績，把守住非洲豬瘟都拿出來講，更荒謬的是，把屏東電纜地下化都認為是他的政績，硬是要跟屏東人套人情，顯然他這人的想法完全不接地氣，離這個時代已經非常遙遠，卻還在「駑馬戀棧豆」。

對於近來國內治安大壞，吳子嘉認為，主因為蘇貞昌「用人唯狗」「私心自用」，他當時獲知蘇起用黃明昭當警政署長時，就曾說半年內台灣一定槍聲四起，因為徐國勇、陳家欽跟蘇貞昌三個人鬥，把警察體系的格局鬥垮了。

他強調，警察升遷有一定的倫理制度，黃明昭是警大51期的，陳家欽、陳檡文、侯友宜他們是45期的人，蘇貞昌一下子把這些倫理都破壞掉了，只因為黃明昭在蘇當台北縣長時期，擔任過台北縣刑警大隊長，「這個就是『用人唯私』」。

吳子嘉指出，一旦警察倫理打破，別人感覺你是藉著一些力量打破規則，很多人就開始擺爛不管了，白道跟黑道有一個平衡點，當警察放手不管的時候，黑道就跑出來了，「所以蘇貞昌對台灣是非常大的禍害」。

至於陳其邁跳出來力挺蘇貞昌留任，吳子嘉認為，陳是出來幫蔡英文說話，但意思並非要蘇留任，而是暗示要蘇走人，因為賴清德要選2024年總統，如果蘇貞昌和黃承國，這兩個人無法弄走，賴2024根本就沒有辦法選下去了。