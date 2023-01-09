歲末年終不少公司行號會舉辦尾牙，一名男網友表示，公司辦尾牙當天，負責主持的女同事，竟拿同事喪母的事當作玩笑話，讓喪母的同事當場暴哭，老闆也看不下去對著女同事喊「妳夠囉！」氣氛瞬間降到冰點，尾牙被迫暫停，事後女同事也被同事提告。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，最近公司在大餐廳辦尾牙，由同事A擔任主持人。他說，尾牙當天辦抽獎，抽到頭獎時，同事B和同事C同時被抽出，老闆要兩人用猜拳決定輸贏，結果同事C猜輸了假哭帶氣氛，老闆還包6千元紅包安慰。

原PO表示，同事B上台領獎時，同事A突說「同事C你到底在哭什麼啦？難不成跟同事B一樣家裡死媽媽了嗎？」這一句話讓氣氛瞬間尷尬，因為公司的同事都知道，同事B為處理母親後事，請了很長的假，遲遲無法走出喪母的悲痛，還去看心理醫師。

原PO說，同事B在舞台上瞬間爆淚，但同事A沒有發現異狀，還大聲地說「你是不是男人啊？我都不敢嫁給你了。」這話一說完，老闆直接喝斥同事A「妳夠囉！」同事A這時才知道自己玩笑開大了，趕緊向同事B道歉，同事B卻愈哭愈傷心。

原PO表示，尾牙活動就這樣被迫暫停，公司高層主管都認為同事A太過分，事後同事B也請求公司法律部門要對同事A提告，他說，同事A平常就很愛開同事玩笑，「希望可以告得成，畢竟有些人沒有得到教訓是學不乖啦！」