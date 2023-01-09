遠傳電信與愛立信攜手，透過5G SA（獨立組網）結合網路切片、人工智慧、邊緣運算等技術，現已完成網路測試，並與高雄市警察局在高雄亞洲新灣區共同打造「5G智慧巡邏車」，有助警政單位提升城市犯罪偵防及治安管理量能，並確保警車在人潮眾多的場合仍能即時與指揮中心進行影像串連。此為全台第一個5G SA結合網路切片的商用案例，開啟5G網路切片在公共服務發展的新紀元。

遠傳總經理井琪表示：「很高興透過遠傳5G『大人物（大數據、人工智慧、物聯網）』的研發量能、愛立信的獨家創新技術、高雄市警察局的應用場域，三方共同完成一連串5G網路切片技術測試，在今年初啟動全台第一個5G SA網路切片商用案例。遠傳將持續開發5G多元應用場景，結合企業、公部門夥伴，以科技提升城市治理效能，為社會帶來更可靠、安全的創新服務。」

「5G智慧巡邏車」結合星光級夜視攝影裝置，拍攝寬度達2至3車道，透過5G傳輸、AI辨識車牌，短時間完成車輛辨識，發現異常車輛，巡邏車上的載具會即時發出告警；亦可將影像結構化，清晰描繪車輛移動軌跡，有效協助查緝失竊車輛、打擊犯罪，提升勤務效率。

「5G智慧巡邏車」運用本地封包閘道器（Local Packet Gateway LPG）進行邊緣運算，數據資料均於邊緣節點存放與處理，確保低延遲與資料安全，無須每輛車都設置資料庫系統，避免紀錄不同步，降低維護成本並免去巡邏車單點故障風險；另外，此架構可迅速大規模部署，能因應警務需求快速推廣到全台各地。

在連續假期、節慶活動等人潮聚集熱點，「5G智慧巡邏車」可啟動經由遠傳5G網路切片與愛立信動態無線資源分配功能（Dynamic Radio Resource Partitioning），高效率分配與確保5G頻譜資源，將4K高解析影像即時傳送至勤務中心，有利於第一時間掌握現場情況、精準指揮調度，預防重大治安事件或踩踏事件。