嘉義東石機車與小貨車撞擊 2人重傷命危 13:212023/01/09 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車與自小貨車撞擊，卡在小貨車頭下方，警方到場調查肇事原因。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機車與自小貨車撞擊，警方到場調查肇事原因。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） 嘉義縣東石鄉型厝村附近台61線下方的平面道路，今天上午11時38分許發生機車與自小貨車撞擊車禍，1名60多歲婦人及1名80多歲男子傷勢嚴重，縣消防局救護車趕到現場搶救，載2名傷者送醫，2人疑似到院前死亡，目前仍在醫院急救中。 涉共諜案！台聯前立委羅志明後門快閃 前少將當庭大哭 2人都交保 桃園鐵皮車庫竄熊熊大火 燒毀4汽機車剩骨架無人傷亡 公車、貨櫃車爭道擦撞 新北5旬婦騎車慘遭「夾擊」送醫 #撞擊 #嘉縣 #機車 #東石鄉 #台61線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣棒壘球園區揭牌啟用 數百名球員同歡 18:142023/01/08 生活 撞擊瞬間曝光！BMW男辯「看導航找路」 逆向撞飛父女1死1傷 11:582023/01/05 社會 機車買氣冷 今年恐下探65萬輛 04:102023/01/05 財經要聞 合庫人壽採購嘉義縣咖啡豆 守護小農及家庭照顧者過新年 04:102023/01/05 專題周報 造福身障 嘉縣新購10輛復康公車啟航 04:102023/01/06 地方新聞 PBGN蟬聯年度 電動機車銷售冠亞軍 04:102023/01/06 時尚消費 影》車翻了好幾圈 駕駛2人依然淡定 全網喝采 19:162023/01/06 國際 嘉縣自購肺鏈疫苗 65至70歲免費接種 04:102023/01/08 地方新聞 「無號誌路口停讓」列駕照必考 機車道路駕訓4月推出 17:322023/01/06 生活 嘉縣、市科技教育創意實作競賽 學生力拚爭全國賽門票 17:182023/01/07 生活 宏佳騰動力科技董事長 鍾杰霖大膽革新 助台機車產業智慧化升級 04:102023/01/09 企業經營 季節限定！牛埔仔愛情大草原金黃色冬景 12:452023/01/08 生活 蔡衍明愛心基金會 助嘉縣弱勢戶過好年 04:102023/01/06 地方新聞 嘉縣社福團體捐年菜、紅包 弱勢家庭暖心暖胃 04:102023/01/07 地方新聞 老翁獨留2歲童在機車上涉犯兒少法 影片曝光還原真相 14:092023/01/05 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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