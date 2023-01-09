機車與自小貨車撞擊，警方到場調查肇事原因。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣東石鄉型厝村附近台61線下方的平面道路，今天上午11時38分許發生機車與自小貨車撞擊車禍，1名60多歲婦人及1名80多歲男子傷勢嚴重，縣消防局救護車趕到現場搶救，載2名傷者送醫，2人疑似到院前死亡，目前仍在醫院急救中。