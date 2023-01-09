美國近年來多次以維護國安為由制裁大陸晶片業，並積極拉攏日本、歐洲及南韓等盟友加入封鎖行列，迫使大陸陷入發展困境，但美國強烈的手段也讓盟友們心生恐懼，擔心陷入同樣困境。南韓學者就認為，南韓晶片業面對晶片戰爭需要更有危機感，技術仍是競爭的最大關鍵，且代工能力要盡量趕上台積電，3奈米商業化的能力可能會改變遊戲規則，南韓必須保持進步才能避免危機。

韓國科學技術院KAIST教授Kim Joung-ho於南韓中央日報撰文分析晶片戰爭，他認為，美國制裁將對大陸晶片業的競爭力形成致命打擊，需要相當長的時間才能重新找回競爭力，不得不依靠國內的龐大需求與政府補貼才能生存。

大陸的處境也讓各國開始思考如何才能強化晶片業的能力，Kim Joung-ho說：「南韓需要不斷創新並掌握核心晶片技術，只要我們使用電腦，記憶體的需求就會一直存在，開發晶片技術就變得更為重要。」

另一方面，Kim Joung-ho認為，南韓晶圓代工能力要盡量趕上台積電，3奈米技術的商業化的能力可能會改變遊戲規則，此外，先進晶片的封裝也是關注焦點，一條龍式的服務能讓廠商獲得更多機會。

不僅如此，Kim Joung-ho也向南韓政府喊話，需要支持基礎科學知識普及化、營造良好的商業環境、為晶片業培養足夠的人才，最後透過相關法律與預算支持讓企業能不斷擴大營運規模與能力。