大陸疫情猛爆，又於1月8日開放邊境，蔡政府擔心台商春節返鄉造成病毒傳播，除強制台商登機前要出示48小時PCR陰性證明，下機後還要強制檢疫。

蔡政府多慮了，據指揮中心預估，今年整個1月自中國入境人數大約只有3萬人，比去年春節預估的4萬人少。

相反的，在中國解封首日，桃園機場飛往上海、北京、廈門與成都等航班幾乎都客滿，除了工作出差，有不少是陸配帶著小孩返陸探親或是台商家屬趕赴對岸團聚過年。

為何兩岸解封後的第一個春節，從大陸回台的台灣人反而不及2022年？從台灣到大陸的台灣旅客反而較多？

首先，去年春節返台的大陸台灣人特別多，是因為恰逢兩年除籍的期限，因為自2020年2月兩岸因為防疫封鎖邊境起算，到2022年2月正好滿兩年，很多台商想利用返鄉過年的機會恢復戶籍。

而大陸在今年過年前取消入境的檢疫隔離，甚至入境前也不需要PCR陰性證明，很多3年內無法赴中的台商、台屬都想利用這個機會到大陸辦事、探親。

其次，春節期間返台機票暴漲4至5倍，很多台商負擔不起。上海台商小胡表示，非春節期間，春秋航空上海飛桃園的單程機票曾低到500元人民幣（約2250元台幣），比正常航班便宜的春節加班機現在也暴漲到2500至3000元人民幣（約13500元台幣），台商老闆無所謂，台幹可負擔不起。

東莞台商阿宏去年一家三口花了快20萬台幣返台過年，今年則決定全家到東京過年；阿宏算了一下，2個月前，他訂的深圳往返東京機票不到8千元人民幣，但現在廈門往返桃園的直航機票將近1.2萬人民幣，所以，他讓老媽從台北到東京會合，一家四口就在日本過年，更划算。

最讓台商不爽的是，現在返台，上機前要出示48小時的PCR陰性證明，原來在大陸隨處可做PCR，自費只要10多元人民幣；解封後，只剩醫院可做PCR，但現在，醫院塞滿患者，沒有時間替一般人做PCR。

上海小胡原來打算初四再回台灣，過了尖峰期，返台機票好買也更便宜，卻因為台灣要求48小時PCR陰性證明，他又得四處奔走找醫院做檢測；但春節期間，醫院暫停一般人的PCR檢驗，所以機票、PCR兩頭燒，他也不知道何時能回台。

過年期間，應該是大陸台商回台的旺季，但卻出現「回台少、赴陸多」的現象，東莞阿宏分析，光是東莞的台商子弟學校，一年就收2到3千名台生，這還不包括人數更多的到廣州、深圳念大學的台生，這些台生從小在大陸生活、念書、工作，如果再與大陸人結婚，很多人就會以大陸為家，回台也只是在清明或過年的特殊時間。

據海峽兩岸婚姻家庭服務中心資料顯示，截至2018年底，在大陸登記結婚的兩岸夫妻累計約38.9萬對；兩岸婚姻登記人數有逐年下降趨勢，並且有越來越多兩岸家庭選擇在大陸生活和發展。這也顯示，大陸台商、台幹、台生在兩岸生活的重心已經改變，回台只是應景和過節。