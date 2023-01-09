台北市私立文德女子高級中學受少子化衝擊，傳出董事會已決議將於112學年度停止招生。台北市教育局9日證實，已接獲校方提交停招計劃書，由於資料不完整，目前尚未核定。

據指出，文德女中校方上周發給家長通知單，稱考量招生人數無法維持學校開銷，集結各方意見後，決議自112學年度起停止招生。家長質疑，停招前未和家長、學生溝通，不符程序。

文德為挽救低迷的註冊率，於111學年度推出「國際雙聯學位班」，盼轉型國際化、吸引學生就讀，不料仍不敵少子化衝擊。

北市教育局副局長陳素慧表示，教育局已核定文德女中112學年度1班45人招生名額，結果去年12月28日接獲停招計劃，教育局經審核，認為校方缺少校務會議紀錄、課發會議紀錄及教職員工名冊，尚未核定。

陳素惠指出，若校方能與家長、學生做好溝通，同時確保在校生學習品質、高三生升學權益，並提供教師資遣方案，教育局就會核定停招。