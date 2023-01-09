巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的數百名支持者今天闖進最高法院、國會大廈和總統府。以下是引發這場暴動的關鍵事件時間表。

● 2022年10月30日

左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾於2003年至2011年擔任總統。他在第2輪投票中，以些微差距擊敗波索納洛。波索納洛的支持者首次開始聚集在巴西各地軍事基地外面，要求軍方干預，阻止魯拉重登總統大位。

● 10月30日、31日

波索納洛敗選後，支持他的卡車司機封鎖全國各地道路。

● 11月2日

波索納洛的支持者在全國各地集會，要求武裝部隊插手干預。

● 11月22日

波索納洛質疑巴西大選結果，指稱有些投票機器的選票應該「無效」；選務機關駁回申訴。

● 12月12日

聯邦選舉法院確認魯拉勝選。當天稍晚，一名支持波索納洛的原住民領袖因涉嫌反民主行為而被捕，波索納洛的支持者隨後試圖闖進首都巴西利亞（Brasilia）的聯邦警察總部。

● 12月24日

男子索沙（George Washington de Oliveira Sousa）因試圖引爆炸彈抗議選舉結果而被捕。根據路透社所見的文件副本，索沙向警方陳述，由於波索納洛一向支持平民武裝，啟發了他私藏火藥武器。

● 12月29日

至少有4人因涉嫌企圖在波索納洛支持者暴動期間發動政變，被警方逮捕。

● 12月30日

距離魯拉就職不到兩天，波索納洛出走巴西，抵達美國佛羅里達州。

● 2023年1月1日

魯拉第3度宣誓就任總統，他說，民主是這場總統選舉的真正贏家。

● 1月8日

波索納洛的支持者衝進巴西總統府、國會和最高法院，情況與兩年前美國前總統川普死忠支持者闖入美國國會大廈如出一轍。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120109