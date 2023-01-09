高端疫苗（6547）法人董事長基亞（3176），繼過幾個月未申報轉讓持股就賣股後，12月再賣高端疫苗220張，累計自去年9月至12月來，未申報、悄悄賣股共達850張。
高端疫苗及基亞日前曾傳出捲入內線交易，近來基亞未公開申報轉讓持股，卻悄悄每天賣股10張，格外受到市場關注。
據統計，基亞近幾個月對高端疫苗持只出未進，9月減少210張、10月賣出200張、11月及12月都是各降低220張持股。
高端疫苗（6547）法人董事長基亞（3176），繼過幾個月未申報轉讓持股就賣股後，12月再賣高端疫苗220張，累計自去年9月至12月來，未申報、悄悄賣股共達850張。
高端疫苗及基亞日前曾傳出捲入內線交易，近來基亞未公開申報轉讓持股，卻悄悄每天賣股10張，格外受到市場關注。
據統計，基亞近幾個月對高端疫苗持只出未進，9月減少210張、10月賣出200張、11月及12月都是各降低220張持股。
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