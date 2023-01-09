農曆春節喜氣迎兔年，台北富邦勇士在大年初七初八，國曆1月28、29日要在主場與所有球迷迎接嶄新的一年，周六夜晚迎戰桃園璞園領航猿，周日交手高雄17直播鋼鐵人。新年開工大吉，勇士為Fubon Angels和直播平台「浪LIVE直播」打造「浪LIVE直播 x Fubon Angels教練，浪我上場」聯名主題周，由女孩們給予全場最大的應援力量！

勇士連續第二年與浪LIVE直播聯手打造主題週，今年將首度推出「浪我上場」主題球衣。球衣由勇士的代表色藍色，漸層效果帶出甜美氣息，胸前BRAVES使用水藍電繡提升整體質感，球衣背面使用浪花浮世繪凸顯青春氣息，打造出Fubon Angels成軍來首件球衣！

Fubon Angels一直是球場上最吸睛的焦點之一，一連兩天的主題周只要踏入勇士主場即擁有「女孩香香沐浴乳」及Angels視覺加油手舉牌，數量有限送完為止。開放入場後，女孩們於兩場賽前先後進行「Fubon Angels見面會 – 女孩互動與限時拍照會」與「Fubon Angels見面會 – 女孩簽名會」， 此外兩場賽前有將同時進行「Angels二手私物義賣」，募捐Angels家中二手物品，並將所得全數捐助給現代婦女基金會及財團法人乳癌防治基金會。

本次主題周也將在momo購物網舉辦「Fubon Angels夢幻女籃選秀大會」網路票選，邀請球迷選出心目中的先發五人，其中「MVP情人」最高票之Angels將擔任29日開球嘉賓，而當日賽後則首次舉辦「Fubon Angels表演會」，現場感受Angels精心準備的動感唱跳表演。

去年首次推出的Fubon Angels包廂同樂會再次心動回歸，包廂套票開賣當日即秒殺。除了能與Angels一同觀賞球賽，並享有包廂獨有的互動遊戲，兩日賽前可優先進場參與專屬活動，包含見證「Angels年度盛典」及擔任「Fubon Angels練習生徵選會」評審。

主題周首日，浪LIVE直播精心安排眾多表演內容，開場表演由森系美男子、第六屆《超級偶像》總冠軍李子森為賽事揭開序幕。2022年推出個人首張台語專輯《歌森》的李子森將第二次站上勇士主場表演獻聲。緊接著在開場演出後，由浪LIVE直播主Mika咪卡擔任開球嘉賓。中場時間不休息，因為還有人稱數位歌姬、浪LIVE直播主米利亞Millie Ah擔任中場表演嘉賓。

本次除了推出「浪我上場」主題球衣外，還推出主題系列商品。勇士首次與美式風格服飾穿搭設計品牌GAMETIME聯名，推出多款甜美中性運動風單品，包含短T、球褲和帽子，讓你成為2023年春季的球場焦點。主題球衣及GAMETIME聯名商品皆為限量預購，預購資訊請鎖定富邦勇士官方社群公告。

全新的一年，勇士的第一個主場賽事，專屬為Fubon Angels打造的「教練，浪我上場」主題周，豐富的女孩表演及互動，搭配浪LIVE直播精心準備的直播主歌唱演出和周邊活動，浪我們一起在主場賣力為勇士應援打氣！