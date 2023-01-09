俄羅斯軍隊猛攻烏克蘭東部7萬人城鎮巴赫姆特（Bakhmut）達5個月仍攻不下，俄羅斯傭兵組織瓦格那集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）7日指出，一定要拿下這座小鎮的主因在於下方有「地下城市」，能夠容納許多人、大量戰車及軍用車輛，另外還有武器庫。

烏東巴赫姆特（Bakhmut）前線戰事。

俄羅斯入侵烏克蘭超過10個月，目前戰事在烏東陷入膠著，路透社報導，俄軍狂攻、猛轟5個月仍攻不下2022年人口約7萬多人的頓內茨克州（Donetsk）城鎮巴赫姆特，讓部分西方專家相當不解為何俄羅斯要在這座城鎮投注這麼多心力，尤其俄軍也面臨重大傷亡，烏軍也已在附近建立防線，代表俄軍要拿下巴赫姆特，勢必要付出慘痛代價。

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）7日稱，烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）下方有「地下城市」。圖為7日巴赫姆特被俄軍轟炸後的慘況。（圖／路透社）

俄羅斯傭兵組織瓦格那（Wagner）集團創辦人普里格津7日在Telegram發文說明為何他認為拿下巴赫姆特有這麼重要。

他說關鍵在於巴赫姆特的礦場及18公里外的蘇勒答爾鎮（Soledar）串聯成了「地下城市」網絡，他說這座80至100公尺深的地下城市不只能容納大批人，戰車與步兵作戰車輛也能在裡頭移動。

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）7日稱，烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）與鄰近蘇勒答爾鎮（Soledar）下方有「地下城市」。圖為5日蘇勒答爾鎮被俄軍轟炸後的慘況。（圖／路透社）

普里格津進一步稱，自第一次世界大戰以來，巴赫姆特的地下建築就存放了武器庫，報導指出，他所指的是該區域龐大的鹽礦及礦場，一共建有超過100英里（約161公里）長的隧道，還有一處超大型的地下空間，過去和平時期曾在這個地下空間舉行過足球賽事及古典音樂會。

此外，他也稱拿下巴赫姆特就是取得了一座「重要的後勤中心」，具備獨特的防禦工事。

路透社分析，由於瓦格那傭兵團正在參與巴赫姆特戰事，如果俄軍順利拿下巴赫姆特，普里格津在莫斯科的政治資本將能獲得提升。

一名白宮官員上周稱，美國認為普里格津敦促俄軍拿下巴赫姆特是出於商業利益，他希望控制該區域的鹽礦及石膏礦。

另外，與瓦格那傭兵團有關的Telegram帳號近期稱，俄軍已經拿下巴赫姆特郊區具有重要戰略意義的陣地，不過烏克蘭國防部發言人稱，烏軍仍控制住蘇勒答爾鎮，華府戰爭研究所（Institute for the Study of War）7日公布的最新戰況報告也分析，俄軍在蘇勒答爾鎮取得的進展並不代表將對巴赫姆特進行包圍。