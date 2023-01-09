宋姓女子與楊姓男子已結婚30年，2016年時楊男認識了李姓女子，並成為男女朋友，交往長達5年，後來李女要求楊男將原先的房子貸款來購買另一間房子，才會跟楊男一直在一起，期間楊男也提供李女的生活費，但因疫情關係，楊男難以負荷李女生活費，李女竟直接斷絕聯絡，連楊男購買的房子都上鎖。東窗事發後宋女對2人提告，要求精神賠償費200萬元，高雄地院審理後依損害賠償判2人須賠償宋女60萬元。

宋女與楊男1993年結為連理，沒想到美好的婚姻卻在23年後出現裂痕，2016年底時，楊男透過微信上的廣告與李女攀談，2人相談甚歡後決定成為男女朋友，楊男也不管妻子的存在，大喇喇地與李女同居了起來。

2人一開始都利用空閒時間在同居的地方或汽車旅館從事性行為，沒想到李女竟獅子大開口，要求楊男將現有的建國路房子拿去貸款，重新買新房子，並登記在她的名下，才會一直跟楊男在一起，楊男也乖乖聽話向銀行借貸500萬元，拿去給李女買房子和家具。

但李女不只要求買新房，楊男每個月都會給李女3萬元的生活費，2020年時，李女還直接向楊男要了100萬元，楊男因無法負擔，於是分批將100萬元匯給李女。

直到疫情開始，楊男收入逐漸無法負荷每月3萬的費用，李女便開始與楊男發生爭吵，楊男為了不讓這段感情逝去，還是乖乖地將3萬元給李女，但疫情愈來愈嚴重後，楊男開始無法負擔3萬元，李女竟直接分手並斷絕聯絡，還狠下心將房子上鎖，讓楊男無法進入。

這段在金錢上建築的愛情結束後，楊男的妻子宋女發現房子竟被拿去貸款，氣得對2人提告損害賠償，要求2人給予200萬元的精神賠償。

高雄地院審理時，李女否認楊男有買房子給她，李女辯稱新房子是她自己購買，而且李女還抱怨宋女要求的精神賠償費用太高。

法官依照楊男的供詞、帳戶的金錢往來等證據，認為李女與楊男的確侵害了配偶權，因此依損害賠償要求2人賠償宋女60萬元，可上訴。