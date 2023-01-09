「磯煮南非・活體鮑魚」250g，880元。（四行倉庫提供）

時髦體驗型餐廳超市「四行倉庫」以「活體海鮮‧海派直送」為主題於新春前推出限量年菜。（四行倉庫提供）

主打活體海鮮的時髦餐廳超市「四行倉庫」，以頂級食材與划算價格擄獲消費者的心。年節將至，四行倉庫以「活體海鮮‧海派直送」為主題於新春年節前推出限量年菜，讓厭倦冷凍年菜加熱後的異味、或吃膩傳統年菜油膩口味的顧客有新選擇。

四行倉庫的限量年菜由經驗豐富的專業日本料理長精心製作，包含三款外帶自取料理及三款冷凍宅配料理，讓帝王蟹、日本四大名蟹之一的松葉蟹、南非活鮑魚等活體海鮮的頂級美味，成為團圓飯的餐桌亮點。不僅是年菜，伴手禮禮盒也準備好，享受一站式購足餐廳超市所帶來的便利體驗。冷凍宅配料理可於11日前預訂，外帶自取料理可於15日前預訂。

四行倉庫料理長以「活體海鮮‧海派直送」為主題，推出限量年菜，包含經典「吮指旬味・松葉蟹米糕」、每口都是大海鹹鮮的「鮮味豐年・十品盛合」、海派全蟹料理「活體海鮮・鍋物套組」及五味海中珍寶「鮑魚海鮮鍋」，送禮自用都很有面子的伴手禮禮盒，跟手掌一樣大的「磯煮南非・活體鮑魚」及料理長獨家研發「野生烏金・獺祭吟釀」，每道料理從食材選材、前置備料、到醬汁熬煮等繁複過程，皆出自料理長之手。

其中「吮指旬味・松葉蟹米糕」將衿貴日本四大名蟹-「松葉蟹」加入傳統年節常備料理米糕。傳統家傳香菇栗香米糕上，霸氣放上整隻清蒸鮮活松葉蟹、四行倉庫引以為傲的磯煮南非活體鮑魚、水煮白蝦、江戶川蒲燒鰻、自漬柚香鮭魚卵等，每一口栗香米糕搭配著上頭的海鮮食用，都能創造出截然不同的風味，於15日前預購享有早鳥優惠價3480元 (原價3680元)。