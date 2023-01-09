KKCompany集團今日宣布拆分，另外成立以「軟體科技」為核心的KKCompany Technologies集團，將由王獻堂擔任集團董事長暨執行長，領導策略布局、營運與業務發展。

KKCompany集團創辦人暨執行長林冠群表示，20多年來一路從單一音樂串流產品逐步發展為多元事業體，跨足『軟體科技』與『影響力經濟』。透過這次拆分，看好由王獻堂及專業經營團隊所帶領的KKCompany Technologies集團。

KKCompany Technologies集團旗下包含KKBOX、KKStream、Going Cloud 等三大自有產品品牌。核心技術橫跨音樂串流、多媒體科技、雲端智慧等不同領域，擁有多元產品與服務，持續幫助客戶創造更多商業價值，軟體服務超過千萬消費者，企業客戶涵蓋電信、娛樂影音、媒體、教育、健身等不同領域產業。

王獻堂表示，透過所提供的軟體技術服務，加速亞洲市場業務拓展及培育跨國人才，這是未來3年最重要的核心營運策略。

原KKCompany集團將更名為KKCulture集團，以「影響力經濟」為發展核心，繼續由林冠群擔任執行長，旗下KKFARM、KKLIVE與KKTV未來將專注投入「創作者經濟、內容創作」等領域發展，協助創作者，並提供機會、資源與技術，共同來形塑文化。