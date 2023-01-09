俄羅斯有對網紅情侶安琪拉 (Angela Nikolau)與伊凡（Ivan Beerkus）因為熱愛嘗試各種極限攀登運動，被封為「不怕死情侶」，得到許多粉絲的支持。豈料，她與男友日前因挑戰登上世界第2高樓「默迪卡118」（Merdeka 118）時，一度受困又悶熱，甚至全身脫光才得以降溫，事後她將完成登頂的影片PO上網，立刻引來警方的傳喚，引發一波爭議。

據外媒報導，安琪拉與男友喬裝成工人，潛入世界第2高樓「默迪卡118」並試圖攻頂，豈料在攀爬高樓途中一度受困，因為她在第1至32層樓皆是用跑的，結果跑一跑發現身體愈來越熱，體溫急速升高，就連喝水都無法降溫，所以她只好將身上衣服全部脫光，赤身躺在水泥地上才得以降低體溫。

2/ I rented an apartment with a good view on the tower so I could conduct survelliance of the building - I spent several weeks finding out important details I needed to know before going there. #Merdeka118



👇 pic.twitter.com/sLoTkahZXU — Angela Nikolau (@AngelaNikolau_) January 4, 2023

不僅如此，她還躲進一個混凝土箱子中長達20多個小時，最終耗時30多個小時終於登頂。事後，Angela社群上曬出自己攻頂後的照片，她表示，在登頂的過程中沒有任何食物與水，而且受困時還不能哭，因為會引起工人的注意，所以他們邊爬邊躲，最後終於完成這項挑戰。

然而，安琪拉在社群貼出自己攻頂後的照片並表示：「我不確定自己是否能再做一次，但我所看見及捕捉到的美景，美得令人難以置信。」不過此舉隨即引來來西亞當局警方的關注，因為Merdeka 118是馬來西亞首都吉隆坡的新地標，也是世界第二高的建築物，而且目前尚未開放，因此Angela情侶涉嫌非法入侵，警方也已對此展開調查。事後，Angela在網上道歉，她強調「爬樓行為不是要冒犯馬來西亞人，只是為了藝術，途中也沒有破壞任何建物」。