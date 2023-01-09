日本鍋物看似健康又美味，但營養師曾依田指出，其實「壽喜燒」暗藏熱量陷阱，因為湯底加入了大量的砂糖、味醂和醬油，一人份的壽喜燒就含有約12顆方糖，相當於一杯500cc的全糖珍珠奶茶，只要喝下一小碗，就瞬間超標每日糖分攝取量。

曾依田在臉書粉專發文表示，壽喜燒是日本代表性的肉類鍋物，特色就是湯底很甜，但這是因為它添加了大量砂糖、味醂和醬油，而這3種調味料都含有相當的醣類和熱量，像是味醂的營養成分中，醣類佔一大半，熱量自然也很高，天然發酵的本味醂（本みりん）每100克就含有43.2公克醣類，熱量241大卡；醬油給人的印象雖然是「鹹」、「鈉很多」，但其實也含有不少醣類，且絕大部分的醣類都是糖。

曾依田指出，衛生福利部國民健康署建議，健康體重50~60公斤的成人，每天所需熱量約1500~1800大卡，糖分則不宜超過180大卡，約等於45公克、9顆方糖；然而一人份壽喜燒湯底的含糖量就接近12顆方糖，相當於一杯500cc的全糖珍珠奶茶，只要喝下小小一碗湯，就能輕鬆讓每日糖分攝取限制量爆表。

可能很多人認為，壽喜燒不喝湯就沒事，但曾依田說，鍋物中的蔬菜、肉片、麵條在烹煮過程中，已經充分吸飽湯汁，而且有些人煮到一半覺得味道淡了，還會再請店家重加湯汁。

曾依田建議，如果想要吃得健康一點，壽喜燒的湯底調味不要過重，且只吃料不喝湯，在肉品的選擇上，可以選擇脂肪較少的瘦肉、海鮮，或把牛肉換成雞肉，其餘食材也以低熱量為主，像是蔬菜、豆腐、香菇、蒟蒻絲等，並減少食用火鍋料，或年糕、地瓜、芋頭等澱粉類配料，至於米飯、烏龍麵等收尾的主食也要淺嚐即止，因為它們通常都會吸飽湯汁，是糖分、鹽分和油脂的最大地雷。