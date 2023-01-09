中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增1萬6902例本土個案，較上周一增加1.3％，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，上升幅度有趨緩，預計這個情況會持續一段時間；境外移入新增416例、死亡40例，其中包括一名40多歲女性，曾接種3劑疫苗，因呼吸困難就醫確診，當晚即病況惡化死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,902例本土病例，為7,757例男性、9,124例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,299例)，臺中市(2,290例)，桃園市(1,987例)，高雄市(1,925例)，臺北市(1,753例)，臺南市(1,309例)，彰化縣(763例)，新竹縣(524例)，苗栗縣(420例)，新竹市(407例)，雲林縣(342例)，屏東縣(334例)，基隆市(284例)，南投縣(264例)，嘉義縣(251例)，宜蘭縣(242例)，花蓮縣(159例)，嘉義市(149例)，金門縣(89例)，臺東縣(65例)，澎湖縣(41例)，連江縣(5例)。

指揮中心說明，今日新增416例境外移入個案中，為258例男性、158例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上。入境日期介於去年12月9日至今年1月8日。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月5日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月28日至今年1月6日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明特殊死亡個案，其中一名為40多歲男性，有慢性腎病、腎臟移植病史，接種3劑疫苗，曾確診輕症，去年11月8日使用莫納皮拉維，11月18日後咳嗽、呼吸喘，21日至急診，檢查有雙側肺炎、呼吸窘迫，收住加護病房，PCR陽性、Ct值17，給予瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑，因多重併發症導致病況惡化，12月31日過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一名特殊死亡個案為40多歲女性，有心臟病及風濕免疫疾病史，曾接種3劑疫苗，去年9月曾因為心臟衰竭住院，好轉後出院，今年1月4日呼吸困難至醫院就醫，PCR陽性確診新冠，當晚病況惡化、於醫院過世，死因為新冠肺炎，合併心肺衰竭。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,052,231例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,977,605例排除)，其中9,072,505例確診。2020年起累計15,582例COVID-19死亡病例，其中15,563例本土，另19例為境外移入。