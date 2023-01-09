台南市知名的水交社眷村年貨10多年前因眷村人口遷移，一分多場，水交社園區的明德社區居民認為有必要保存在地風格，3年前在水交社園區自辦眷村年貨大街，強調在地道地的眷村風味美食，受到好評。今年13日起一連3天登場，有近百攤的市集任遊客挑選，還有親子互動遊戲。

提起眷村年貨，就想起臘肉、臘腸與山東大餅，台南市南區過去春節時，以水交社眷村年貨美食最令人印象深刻，隨著眷村人口遷移，水交社眷村年貨市場也分為多處舉行，最大場為台南市觀旅局在棒球場舉辦的台南眷村年貨大街，9日已是最後1天。今年還有水交社文化學會在忠烈祠廣場舉辦眷村文化美食活動，12日登場。

明德里辦公處與明德社區發展協會合辦的「南區眷村年貨大街」13日在水交社一街壓軸開幕，一連3天，已是第3年舉辦，受到好評。「南區眷村年貨大街」今年聚集劉家雜貨、周村水餃、二空趙家、正宗四川臘肉等近百攤道地眷村味的美食，另有手作紅龜稞、餅乾、創意春聯與彩繪大地等親子活動，吸引民眾一起同樂。

明德里長陳瑞華堅持眷村年貨還是要在水交社園區內舉辦，才有在地風味，同時傳承水交社以往每逢春節前美食攤位林立的眷村文化傳統。國民黨台南市議員王家貞表示，小時候北部眷村長大，搬到台南，每逢過年都思念起臘腸、臘肉的味道，每年到眷村年貨大街採買，都可以自己滿足家鄉味的思念。