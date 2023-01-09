叡揚(6752)2022年12月合併營收為1.66億元，月增16.73％，年增36％；累計2022年營收為14.27億元，年增20.83％，創掛牌以來單月及全年營收新高。主要動力為資訊安全、AIOps智能維運、知識協作合規、eLoan與徵授信系統、資料數據治理等等。

新產品動能方面，叡揚於2023年領先市場推出「Vital NetZero 零碳雲」，整合「ISO 14064溫室氣體盤查」與「ISO 50001能源管理系統」，解決碳盤查過程中涉及到不同範疇、不同排放源對應到不同碳排係數、單位換算與碳排量計算公式等紛亂與複雜。企業可透過「Vital NetZero 零碳雲」將碳盤查與節能減碳管理流程，化繁為簡，輕鬆自主進行盤查。

另外，隨著資料價值、個人資料備受重視，資料治理意識抬頭，叡揚累積多年研發整合能力，已協助多家金融業落實Data Gateway資料治理，透過資料治理改善資料品質，協助組織更能掌握資料，助益金融科技（FinTech）大數據分析發展。