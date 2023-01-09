澳網開打進入倒數階段，義大利頭號女將吉奧爾吉（Camila Giorgi）正遭到當局調查，根據她的家庭醫師招供，吉奧爾吉至今沒有接種COVID-19疫苗，還試圖取得偽造的疫苗接種證明。該位醫師葛利隆尼（Daniela Grillone）去年2月遭義大利警方逮捕，被起訴施打假疫苗、提供偽造的接種證明給義大利的名人。

義媒《共和國報》去年12月揭發了一連串知名人士，他們疑似從葛利隆尼手上取得偽造的疫苗接種證明，吉奧爾吉也赫然在列。今年31歲的吉奧爾吉長得漂亮而被一些人稱為「網球芭比」，她外型秀氣卻力大無窮，在場上是有名的重砲手。

葛利隆尼幾日前告訴《Corriere del Veneto》，她長年負責吉奧爾吉全家人的醫療，包括吉奧爾吉的網球肘問題。吉奧爾吉去年夏天前來向她求取所有法定強制性疫苗的假證明，葛利隆尼十分肯定吉奧爾吉全家人都沒有接種疫苗。葛利隆尼強調她沒有為這種事收費，並對自己的錯誤行為充滿悔意。

此案無疑是對2022年澳網公平性的一記重擊，男網天王喬柯維奇（Novak Djokovic）因為沒打疫苗，去年遭到澳洲移民部百般刁難，最後灰溜溜地離境而無法參加澳網，同樣沒注射疫苗的吉奧爾吉卻順利入境並打完了比賽。今年澳網解除疫苗強制令，喬柯維奇以及女子排名第66的吉奧爾吉都在會內賽名單裡。