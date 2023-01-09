中方海軍052D型飛彈驅逐艦

052D型飛彈驅逐艦「銀川」號深入南太平洋，據信是在測試中方海軍的海上加油和補給能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，法國國防部去年12月29日推文說，舷號175的「銀川」艦當時在澳洲東方約1,500 公里，靠近法國海外專屬經濟區新喀里多尼亞（New Caledonia）附近航行。而法國海軍軍機加以追蹤，並拍攝了它當時的活動。

此外，法國戰機12月稍早時，也發現「銀川」艦接近法國另一個南太平洋海外屬地玻里尼西亞（Polynesia）。當地距中國海岸數以萬計公里，姑且不說回程需求，要是沒有補給，遠超過這艘7500噸驅逐艦所能承受的航程。而中方軍艦先前進行這類遠航，通常都有補給艦提供燃油、淡水和其他必要物資，但這次「銀川」艦卻是單獨行動。

中方海軍052D型飛彈驅逐艦

新加坡國防和戰略研究所（Institute of Defence and Strategic Studies）研究員許瑞麟說，這意味它不是能進出當地友好港口，就是能從其他替代後勤海上平台獲得補給。而其中一個可能，就是它得以停靠相關區域的太平洋島國海港。

近年來，北京大幅加強對這些國家的經濟聯繫和外交影響力。去年索羅門群島（Solomon Islands）與北京達成國家安全協議，據說吉里巴斯（Kiribati）和一個國家也在進行類似會談，但尚未經證實。許瑞麟說，要是「銀川」艦停靠相關區域國家，地方當局可能會選擇秘而不宣，以免引發有關中方影響力與日俱增，並有意加強在相關區域刷安全存在感的爭議。

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🇨🇳 PLAN Type 052D destroyer / Luyang III-class 银川 YINCHUAN (175) spotted by a Falcon 200 Guardian maritime surveillance aircraft of the French Navy Pacific Command 🇫🇷⚓ https://t.co/KqYpJYRWps — Xavier Vavasseur (@xaviervav) December 22, 2022

而驗證補給能力顯示，海軍在遠離本國水域的地方能擴大並維持存在感。按照既定目標，中方海軍要在2035年以前蛻變為「藍水海軍」，但艦隊仍在過渡階段。目前軍艦仍高度依賴自家後勤補給艦，而不是從外國港口獲取補給服務。

許瑞麟指出，「銀川」艦單獨遠航的確顯示，中方海軍的自信與日俱增。另一方面，中國軍事評論員宋忠平說，靠港補給涉及事先規劃、後勤安排，還要地主國同意，而這是國際慣例。

不過，北京軍事專家李杰說，美國海軍在世界各地有數以百計補給基地網路，能輕易獲得補給，但中國並沒有在海外廣設基地的打算。因此他認為，在可預見的未來，軍艦仍會和補給艦一同執行任務。但他認為，或許未來會有愈來愈多較大的軍艦單獨執行這類任務，而航程可能更長。

他認為，「銀川」艦這次出航像是在測試水溫，而未來這類任務可能由055型驅逐艦等來執行。他強調，中國在太平區有國家利益，海軍必須出現，並維護這些利益。