九合一大選結束至今已1個多月，但彰化縣竹塘鄉五庄村的村民，近日陸續收到「查賄通知書」，紛紛前往警局製作筆錄，不過此舉引來當地村民不滿，認為選舉已經過這麼久，還在查賄，村里200多位村民被調查，搞得人心惶惶；對此地檢署則表示，依法行政請民眾配合查賄。

當地村民表示，先前已經有150幾位村民到警局做筆錄，9日最後一批約50民村民齊聚后天宮完成筆錄，並在神明面前發誓，高喊「神明作主，我沒買票」。（民眾提供）

當地村民表示，先前已經有150幾位村民到警局做筆錄，9日最後一批約50民村民齊聚后天宮完成筆錄，並在神明面前發誓，高喊「神明作主，我沒買票」，有村民說，最近整個五庄村被搞得雞飛狗跳，認為是有人檢舉，大家互相猜忌、人心惶惶。

九合一大選結束至今已1個多月，但彰化縣竹塘鄉五庄村的村民，近日陸續收到「查賄通知書」，紛紛前往警局製作筆錄，不過此舉引來當地村民不滿。（民眾提供）

村民還說，最早元月2日接到芳苑分局的通知，列出偵字案號，案由署名為「公職人員選罷法」，前後約200村民接到通知，剩下50位因為行動或交通不便，經與警方協調才在后天宮做筆錄。

據了解，當地村民懷疑提出檢舉的人是參與選舉的落選人，可能是村長、鄉民代表，因爲落選而挾怨報復。（民眾提供）

據了解，當地村民懷疑提出檢舉的人是參與選舉的落選人，可能是村長、鄉民代表，因爲落選而挾怨報復；彰化縣地檢署則表示，檢方接獲情資認為有必要深入調查，因此請選民協助調查，一切都依法辦理，請民眾配合。