通膨、升息以及經濟成長趨緩，使得台股現貨市場交易量減少，市場避險及交易需求熱度不減，期貨市場發揮避險功能，臺灣期貨市場111年交易量達3億8,446萬8,497口，年微減2%，日均量達156萬2,880口。外資參與比重亦與110年相當，達31.38%。

111年臺灣期貨市場四大主力商品分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。其中小型臺指期貨日均量329,392口，成長12%；臺指選擇權日均量816,031口，成長0.9%；臺股期貨日均量175,332口，減少0.7%；個股期貨受證券交易量縮減少較多，日均量219,333口，減少28.6%。另小型指數期貨及美股指數期貨亦有大幅成長，小型電子期貨及小型金融期貨日均量合計5,449口，成長34.9%；美股三大指數期貨日均量合計9,082口，成長37.2%。

夜盤交易推出以來，交易量日益成長，111年日均量近50萬口，較去年成長58.6%，且占日盤同商品交易比重逾5成，夜盤交易隨國際股市行情變化吸引交易人持續關注。為提供更多交易機會，111年期交所將ETF期貨納入夜盤交易，交易人可與其他夜盤商品或美股ADR進行跨商品交易。

期交所完成建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，於111年正式開辦店頭集中結算業務，業有11家金融機構成為店頭結算會員，提交結算部位達新臺幣251億元。另為提升外資參與意願，期交所積極向國外金融監理機關申請成為合格集中結算交易對手(QCCP)，已獲美國CFTC核發No-Action Relief，並成功取得歐盟ESMA第三國合格結算機構(TC-CCP)認可。