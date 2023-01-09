國民黨立院黨為了加速發現金腳步，讓民眾過年前就能領現金，今比政院提早先提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」，預估延會到1月19日就能夠完成立法程序，讓國人在春節前領到被蔡政府超收的1萬元。國民黨團建議行政院，「如果不會做，可以拿國民黨團版本去抄。」

國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨一直說來不及，既然做不到，那就由國民黨團來主導發放放現金法案立法程序，在1月19日完成。

對於財政部之前說發現金還須要舉債，曾銘宗指出，根據《預算法》規定「歲入、歲出之差短，以公債、賒借或以前年度歲計賸餘撥補之。」也就是歷年稅計賸餘，可以做為財源，政府發現金不用舉債。

國民黨團書記長李德維表示，民進黨對發放現金不會做，沒關係，國民黨團來幫忙做，民進黨只要照抄就好。國民黨團一貫主張發放現金從速、從簡，上週四國民黨團已經針對本會再延會事宜，發文給立法院長游錫堃，呼籲盡速召開朝野協商，好好討論如何還稅於民。國民黨團也將「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」草案送出，也呼籲行政院的對案盡速送到立法院審查。

國民黨團首席路書記長謝衣鳳指出，國民黨版特別條例明定，條例主管機關為國家發展委員會，辦理發放現金所需經費以特別預算方式編列。其預算編製及執行不受《公共債務法》及《財政紀律法》的限制。發放現金主管機關辦理事項，未來由權責單位國發會來決定各部會負責協助辦理事項，發放對象與金額及相關事宜，分別授權主管機關及相關部會以辦法定之。

國民黨立委費鴻泰表示，本周四行政院院會就可以處理「稅收超徵全民共享發放特別條例」後，立即送立法院審議，立法院只要16日起延會，就能盡速將特別條例完成三讀。之後，行政院加開臨時院會，編制特別預算，再立即送立法院審議。立法院火速邀請行政院相關首長完成詢答，並完備預算三讀程序，就能在本月19日之前完成立法。

至於如何發放？費鴻泰建議政府利用健保卡系統，財稅資料整合，完整勾稽民政、財政、健保系統數據，建立「還稅發現金實名制」平台。

藍委賴士葆表示，只要延會到19日，所有法定程序通通可以走完，問題在於執政黨要不要？是不為也，非不能也。行政院為何不為？其實背後有陽謀，是蘇貞昌院長利用發現金來延緩下台的時程，甚至不需要下台。他呼籲行政院，還稅於民，年前就發，不要算計閣揆保衛戰，刻意拖延到農曆年後。市井街頭巷尾都在問，政府何時要發放現金？老百姓沒興趣看民進黨內部派系鬥爭，行政部門請屏除政治算計，1月19日就能夠完成立法程序。