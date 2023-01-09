由聯華電子榮譽副董事長宣明智創辦的互貴興業公司，在竹北市昌益科技園區內設立竹北廠9日開幕，縣長楊文科對會中展出的電子醫療產品，認為對長照產業極有幫助。

宣明智2013年創辦的互貴興業公司，長期耕耘兩岸醫材取證、製造業務的醫療科技服務平台，並生產電子醫療產品，竹北廠開幕典禮展示智能排泄處理機器人、無線手持式超音波儀器等醫療產品。

楊文科參訪互貴興業竹北廠，認為智能排泄處理機器人、無線手持式超音波儀器等醫療產品，若能實際應用，將對高齡者、臥床者有極大助益，更有助新竹縣長照產業蓬勃發展。

楊文科表示，新竹縣總人口在9天前突破58萬人，他相信未來4年有望突破60萬人，新竹縣持續發放老人年金、補助高齡者搭乘計程車，青年事務中心提供各種活動及社團補助等，還有免費聰明營養午餐，落實「老中青幼通通照顧」的政策。

宣明智表示，互貴興業名稱具有「互為貴人、興盛事業」之意，在竹北市興設廠房，第一可以與夥伴做更多更好的發展，研發更好的產品，第二是因在科學園區發跡，生產的產品科技含金量很高，可提供最好的產品嘉惠新竹縣市民眾，期望能持續推廣，造福更多有需要的人。

互貴興業執行長郭加泳表示，互貴興業在台灣、大陸及美國等地均有據點，醫療科技服務項目涵蓋臨床試驗、原型開發、OEM／ODM及經銷代理等，在開幕典禮展示的部分產品將在竹北廠生產，打造立足台灣、扎根亞洲、布局全球的一站式服務平台。