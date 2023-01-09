板橋435藝文特區重現熱門地景藝術「飄浮彩虹」，一大片的色彩虹傘海在今年初重新升起，以嶄新的鮮豔姿態飛揚在435白砂遊憩區，吸引大批民眾搶拍，豐富色彩成為435的重點視覺印象外，市府也希望透過「飄浮彩虹」，展現新北市對多元匯聚與族群融合的目標展望，以藝術傳達堅定支持的力量。

板橋435藝文特區重現熱門地景藝術「飄浮彩虹」，一大片的色彩虹傘海在今年初重新升起，以嶄新的鮮豔姿態飛揚在435白砂遊憩區，吸引大批民眾搶拍。（文化局提供）

文化局長龔雅雯表示，新北市有400萬人口居全台之冠，聚集不少國內外的多元族群，新北市鄰山靠海的地形，造就出文化多元性，交融出獨特樣貌，市府也以「新住民、新創生」、「新領導、新聯結」，「新趨勢、新美學」等面向，推動各項政策，希望打造最友善的城市。

文化局指出，435彩虹飄浮傘地景藝術2017年設立在園內，多彩雨傘懸飄在純淨白砂，映襯園區古典建築與蔚藍天空，成為園區最受歡迎的打卡留念景點，去年園區辦理進駐藝術家年度展覽，地景藝術暫時休息，今年重新回歸，呈現嶄新樣貌。

彩虹飄浮傘擁有紅、橙、黃、綠、藍、紫6種顏色，象徵新北支持多元族群、多元性別友善與文化平權的意象，顏色意涵分別為紅─生命、橙─治癒、黃─陽光、綠─自然、藍─和諧、紫─精神，期待多元友善平等之愛。

龔雅雯說，飄浮傘的設立寓意是希望透過435園區作為新北「藝術進駐基地」與「親子藝術樂園」的藝文動力，並作為多元族群融合的意象，希望透過飄浮彩虹的視覺象徵，傳遞愛與希望的正能量。