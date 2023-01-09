美股上週五收高的利多氣氛下，激勵港股9日開高。港股恒指9日開高1.45％，截至午盤，恒生指數漲1.6％，報21,328.41點；國企指數漲1.73％，報7,267.1點。紅籌指數漲0.30％，報3,905.53點。

恒生科技指數漲近3％，小米集團漲8％，阿里巴巴漲近8％，阿里健康漲7.41％。

概念股方面，黃金股走強，紫金礦業漲超8％，招金礦業漲近7％，山東黃金漲超3％。

個股表現方面，新東方線上漲10.88％，股價突破60港幣，續創歷史新高。消息面上，1月5日晚間，港股新東方線上公告，公司董事會建議將公司名稱由新東方線上科技控股公司，更改為東方甄選控股公司。投行大和將新東方線上目標價從39港幣上調28％至50港幣，維持「持有」評級。

紅星美凱龍漲19.1％。消息面上，1月8日晚，建發股份發佈公告稱，正在籌畫通過現金方式協定收購紅星美凱龍集團持有的美凱龍不超過30％股份。交易完成後，公司可能成為美凱龍控股股東。本次交易不構成關聯交易，預計可能將構成重大資產重組。