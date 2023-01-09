「第一屆全球客家流行音樂大賽」共吸引144組參賽者投稿，其中更有來自馬來西亞、日本、香港、印尼、德國及大陸等地的客家音樂愛好者參與，本月17日將由台灣索尼音樂數位發行《BEGINNING-第一屆全球客家流行音樂大賽合輯》，收錄創作組前3名歌曲，由獨立且不同的3首得獎歌曲，展現客家音樂的多元性與國際性。

A Root同根生日前拍攝〈黑皮夫人Viva La Vegan〉MV。（新視紀整合行銷提供）

結合民族樂器創作的融合樂團「A Root同根生」的首獎作品〈黑皮夫人Viva La Vegan〉，取材自台灣民間故事，討論環保與不殺生的議題。A Root同根生賽後多了客語演出機會，主唱游怡婷因首次嘗試客語演唱，花了不少心力練習客語，從不會客語到學會一首完整的客語歌，讓她很有成就感，且過程中發現客語和日文、韓文等其他語言一樣，很有自己的風格和民族性。

A Root同根生希望透過導演精心編排的MV，宣導吃素環保救地球的理念。而這次拍攝過程讓同根生感覺像是在演「戲說台灣」，角色有閻羅王、豬母娘娘、地瓜葉等，各種造型超級變變變。主唱游怡婷飾演豬母娘娘，她發現原來掛豬鼻子裡面會積水，拍新的一cut就要先挖一挖，這次拍攝意外發現同根生團員有變裝的癖好，有趣的是團員選角過程激烈，大家都想搶當主角「地瓜葉」。

貳獎作品〈閒尞〉來自姊妹檔何芸娜與何芝蓉創作，將古典音樂以及中西方元素放入作品中，並與爵士音樂做融合。何芸娜與何芝蓉表示，得獎後演出工作變多、關注度變高、粉絲人數增加等等的變化，使姊妹倆在心境上更有信心，朝著這個音樂方向持續創作。

〈閒尞〉採用多元音樂風格，希望藉由在MV中呈現出中西元素之融和，展現在獨特且鮮明的特色。MV中姊妹倆都有意外收穫，何芸娜終於做到一直想做的造型，何芝蓉也突破以往造型風格，展現另一種面貌。此外，參獎作品〈看毋着个肚臍絆〉，創作者葉鈺渟也希望透過歌曲能給人力量，為每位在黑暗中迷失的人注入希望的光。