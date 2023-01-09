金山警分局在去年耶誕節展開攻堅行動，在淡水某汽車旅館救出遭詐騙集團拘禁的求職者胡姓及涂姓被害人，並查獲在場5名詐欺集團成員，隨即報請檢察官指揮偵辦持續向上溯源，今年初再緝獲詐欺集團成員3名，在過年前成功遏止詐欺擄人集團。

金山警分局於去年底接獲胡姓被害人家屬報案，表示被害人上網應徵工作，疑似遭到詐騙集團成員載送至新北市萬里區拘禁，立即成立專案小組調閱監視器，發現該集團已轉移囚禁地點至淡水地區某汽車旅館，立即集結警力於去年聖誕節清晨在該汽車旅館救出被監禁之胡姓、涂姓2名被害人，並逮捕犯罪嫌疑人胡嫌等5人，現場查獲信用卡、存簿、贓款新臺幣1萬多元及毒品吸食器、毒品咖啡包、安非他命等贓證物，其中余姓及胡姓犯嫌經檢察官訊問聲押獲准，羈押禁見。

隨後警方報請檢察官指揮偵辦，先在3日拘提集團上游陳姓、李姓犯嫌，後在5日與桃園警方合力逮捕林姓主嫌到案。

金山分局長詹志文表示，本案為檢警單位共同努力，在農曆年前及時營救被害人，並溯源查獲詐欺集團核心成員，在此感謝基隆地檢署檢察官支持同仁辦案，並呼籲民眾網路求職工作要小心，事先提供金融帳戶或標榜辦金融帳戶賺大錢，就是詐騙伎倆，千萬不要相信。